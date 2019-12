Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Sanitärgeschäft

Uslar (ots)

(cho) In der Nacht von Donnerstag, 26.12.19, auf Freitag, 27.12.19, gegen 02:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch das gewaltsame Entglasen einer Schaufensterscheibe Zugang zu den Geschäftsräumen eines Sanitärbetriebes in der Bahnhofstraße. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer ist durch das Trümmerfeld auf den Umstand aufmerksam geworden und alarmierte umgehend die Polizei. Ob es zu einem Entwendungsschaden gekommen ist, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Der Schaden beläuft sich zur Zeit auf circa 500 Euro. Zeugen, die in der Nacht im Bereich der Bahnhofstraße verdächtige bzw. auffällige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Uslar zu melden.

