Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Frankenbach: Schwarzer Caddy gesucht

Einen schwarzen VW-Caddy mit einem älteren, weißhaarigen Fahrer sucht das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen. Der Mann steht im Verdacht am Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr mit seinem VW beim Ausparken in der Krichhausener Straße rückwärts gegen einen geparkten Ford S-Max gestoßen zu sein. Anschließend flüchtete der Unbekannte und hinterließ 1.500 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegengenommen.

Heilbronn: Unfallflucht mit 2,2 Promille

Obwohl ihr Fahrzeug nach einer Kollision mit einem Baum schon auf der Felge fuhr, versuchte eine 40-jährige Frau am Donnerstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, sich mit ihrem Wagen von der Unfallstelle in der Stuttgarter Straße zu entfernen. Die Dame war zuvor aus der Max-Planck-Straße her kommend, in die Stuttgarter Straße eingebogen und verlor hierbei, vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung, die Kontrolle über den Pkw, kam nach links in den Mittelstreifen und kollidierte dort fast frontal mit einem Baum. Von der Stuttgarter Straße bog sie nach rechts in die Herbert-Hoover-Straße ab. Nach circa 100 Metern hielt sie den Wagen an. Glücklicherweise blieben zwei ordnungsgemäß in Kindersitzen gesicherte Kinder im Fahrzeug beim Unfall unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Schaden am Baum wird auf 1.000 Euro geschätzt. Neben einer Blutprobe musste die Frau auch ihren Führerschein abgeben.

Schwaigern: Rotes Fahrzeug gesucht

Einen roten Pkw sucht das Polizeirevier in Lauffen. Der unbekannte Fahrer dieses Autos beschädigte in der Zeit von Dienstag, 23.45 Uhr und Mittwoch, 15.30 Uhr, einen in der Gemminger Straße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ortsmitte geparkten Toyota Avensis. Zeugen die den Unfall beobachten konnten werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Leingarten: Zeugen nach Unfall gesucht

Ein Beteiligter eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 293, kurz vor Einmündung zur Liebigstraße, entfernte sich am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, unerlaubt von der Unfallstelle. Sein roter Wagen war das dritte in den Unfall verwickelte Fahrzeug. Zunächst war die Fahrerin eines Opel Combo am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, vermutlich infolge von Unachtsamkeit auf einen Toyota Aygo aufgefahren und hat diesen hierbei auf den roten Kombi aufgeschoben. Der Kombi-Fahrer hat von der Toyota-Fahrerin 50 Euro gefordert und ist weitergefahren. Er hat somit Geld von einer Unfallbeteiligten gefordert und bekommen, die nichts für den Unfall konnte. Zeugen des Unfalls, sowie der beteiligte Kombifahrer, werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Lauffen, Telefon 07133 2090, in Verbindung zu setzen.

Möckmühl: Wer wurde gefährdet?

Die Polizei in Neckarsulm hat die Ermittlungen gegen den Fahrer eines schwarzen Mazdas aufgenommen. Der 28-Jährige soll auf seiner Fahrt über das Brandhölzle in Richtung Autobahn gleich mehrere ihm entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet haben, sodass diese ausweichen mussten. Der Neckarsulmer Polizei gelang es den Fahrer zu stoppen und einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei war alles in Ordnung. Wer am Donnerstag durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurde, möge sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, melden.

Obergriesheim: Leichtverletzte nach Unfall

Beim Einbiegen aus der von Duttenberg kommenden Kreisstraße auf die nach Obergriesheim führende Straße, übersah eine 49-jährige Audi-Fahrerin am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, einen von rechts kommenden Seat Leon. Der Seat wurde durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Die 25-jährige Seat-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Untergruppenbach: Sattelzugfahrer gesucht

Ein bislang nicht bekannter Sattelzugfahrer hat mit seinem Gespann am Mittwochmittag, zwischen 14.40 Uhr und 15.15 Uhr, einen Hecke am Friedhof in der Donnbronner Straße in Untergruppenbach beschädigt. Hinweise zum Lkw und dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier in Weinsberg, Telefon 07134/9920, entgegen.

