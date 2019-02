Polizeipräsidium Heilbronn

Waldenburg: Fahrrad gestohlen

Ein schwarz-weißes Trekkingrad der Marke Cube wurde am Mittwoch, zwischen 7 Uhr und 17 Uhr, am Parkplatz neben der L 1046 in Waldenburg im Bereich Roter Weg entwendet. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400.

Künzelsau: Verteilerkasten abmontiert

Nicht schlecht staunte ein Bauleiter am Montagmorgen auf einer Baustelle in der Weinsteige in Künzelsau. Unbekannte hatten aus dem Rohbau einen Stromunterverteilerkasten, der bereits montiert war, entwendet. Durch die Tat entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Es werden Zeugen gesucht die Angaben hierzu machen können. Hinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400.

Krautheim: Ford wurde ausgebremst - Zeugen gesucht

Äußerst gefährlich muss das Verhalten eines SUV-Fahrers gewesen sein, der mit seinem Skoda am Mittwochmorgen, gegen 6.45 Uhr, auf der Landstraße zwischen Krautheim und Assamstadt einen Ford überholt hat. Nachdem der SUV-Lenker vor dem 60-Jährigen eingeschert war, bremste er sein Fahrzeug heftig ab. Dies hatte zur Folge, dass der Ford-Fahrer ebenfalls bremsen musste und dadurch sogar auf die Gegenfahrbahn geriet. In einiger Entfernung kam aus Richtung Assamstadt ein helles Fahrzeug entgegen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, ob der Fahrer diese Fahrzeugs geschädigt wurde und um den Vorfall abschließend bewerten zu können, sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise gehen an den Polizeiposten Krautheim, Telefon 06294 243.

