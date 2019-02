Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein: Hund reißt Reh

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, konnte eine Zeugin beobachten, wie ein Hund, möglicherweise ein Rhodesian Ridgeback, im Gewann Bernbach in Beilstein ein Reh zunächst jagte, tötete und sich an dem Kadaver labte. Zwischenzeitlich wurde durch den zuständigen Jagdpächter Anzeige erstattet. Wer Hinweise zu Hundehaltern dieser Rasse aus dem Bereich Beilstein hat, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Ilsfeld, Telefonnummer 07062 915550, in Verbindung zu setzen.

