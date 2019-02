Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Gerade noch rechtzeitig

Der schnellen Wahrnehmung eines Polizeikommissaranwärters und dem beherzten Eingreifen mehrerer Arbeiter der Großbaustelle beim Polizeipräsidium Heilbronn ist es zu verdanken, dass bei einem Gebäudebrand in der Heilbronner Friedhofstraße am Mittwochmittag, gegen 12.45 Uhr, kein größerer Schaden entstanden ist. Vermutlich infolge eines technischen Defekts kam es in der Küche einer Wohnung zum Brandausbruch. Mehrere Stromkabel und ein Regal über dem Herd fingen Feuer. Von seinem Bürofenster aus sah der junge Kommissaranwärter die Flammen lodern. Die sich in unmittelbarer Nähe zum Brandort aufhaltenden Arbeiter eilten sofort zur Wohnung, verschafften sich Zutritt zum Gebäude und konnten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Vorsorglich begaben sich die Bewohner im Anschluss in ärztliche Behandlung. Augenscheinlich verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro stellte der Besitzer eines Audis fest, nachdem er am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, zu seinem geparkten Auto kam. Er hatte zuvor den Audi um 6 Uhr in der Salzstraße auf Höhe des Gebäudes Nummer 15 abgestellt. Wer dort am Mittwoch einen Verkehrsunfall, möglicherweise durch einen Sprinter, beobachten konnte, möge sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, melden.

Heilbronn: Dreister Trick vor Handtaschendiebstahl

"Sie haben keine Luft in ihrem Fahrradreifen", mit diesen Worten machte ein Unbekannter am Mittwochnachmittag, gegen 12.25 Uhr, im Bereich des Heilbronner Synagogenwegs an der Ecke zur Gymnasiumstraße eine 79-jährige Frau auf einen platten Fahrradreifen aufmerksam. Die Dame war zuvor in einer nahegelegenen Bank. Tatsächlich war keine Luft in ihrem Reifen. Noch während sie nachschaute, entfernte sich der Unbekannte hastig. Kurze Zeit später bemerkte die Dame das Fehlen ihres Geldbeutels. Dieser befand sich zuvor in einem Korb auf dem Gepäckträger. Möglicherweise hat der dreiste Dieb zuvor die Dame bei ihren Bankgeschäften beobachtet und absichtlich die Luft aus dem Reifen gelassen. Die Polizei Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, sucht Zeugen des Vorfalls.

Neuenstadt: Glimpflicher Unfallausgang

Glück hatte eine 12-Jährige am Dienstagnachmittag, gegen 12.50 Uhr, in der Neuenstadter Gymnasiumstraße. Der 19-Jährige Fahrer eines Golfs befuhr zuvor die Gymnasiumstraße in Richtung Cleversulzbacher Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Carl-Roth-Straße missachtete der junge Mann offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrers eines VWs. Aufgrund der Kollision hatte der mutmaßliche Unfallverursacher seinen Wagen nicht mehr unter Kontrolle. Die 12-jährige Fußgängerin wurde von seinem Golf getroffen und leicht verletzt. Auch der 18-jährige Fahrer des von rechts kommenden Autos wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Untergruppenbach: Tödlicher Verkehrsunfall

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Donnerstagmorgen auf der A 81 in Richtung Stuttgart zwischen Weinsberg und Untergruppenbach. Bereits am Vorabend kam es gegen 23.00 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim. Bei dem Unfall wurde ein Autofahrer getötet. Die Aufräum- und Bergearbeiten gingen bis in den heutigen Vormittag. Aufgrund verschiedener Reparaturarbeiten kam es auf diesem Autobahnabschnitt im Berufsverkehr heute Morgen zu einem längeren Stau. Dieses Stauende übersah gegen 08.00 Uhr ein Pkw-Fahrer, der in Richtung Stuttgart unterwegs war. Zwischen den beiden Anschlussstellen Weinsberg/Ellhofen und Untergruppenbach fuhr dieser, vermutlich ungebremst, in das Stauende. Hierbei wurde dessen Pkw unter den Auflieger eines Sattelzuges geschoben. Bei dem heftigen Aufprall wurde der Beifahrer getötet und der Fahrer des Autos schwer verletzt. Der Fahrer des Lkw verletzte sich bei dem Unfall leicht. Obwohl der Verkehr über den Standstreifen an dem Unfall vorbeigeleitet werden konnte, kam es zu einem kilometerlangen Stau im dortigen Bereich der A 81. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt und hinzu gezogen. Die Feuerwehr Weinsberg war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell