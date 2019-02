POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.02.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Brackenheim: Zusatz zum Unfall in Meimsheim

Nachdem am Dienstagabend alle Familienmitglieder ein Haus in Meimsheim verlassen mussten, weil CO-Gas ausgetreten war, wurde am heutigen Mittwoch die Luft in den Räumen von der Feuerwehr gemessen. Da nichts Auffälliges gemessen wurde, konnten die Bewohner in das Gebäude zurückkehren. Die Heizung allerdings darf nicht eingeschaltet werden, bevor ein Experte sich um die Reparatur kümmert. Wo das Gas austrat, ist offensichtlich geklärt. Ob jemand an der Stelle unqualifiziert Reparaturarbeiten leisten wollte oder ein Schaden ignoriert wurde, konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Laut den letzten Mitteilungen scheint die schwerverletzte 16-Jährige nicht in Lebensgefahr zu schweben.

