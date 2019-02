Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.02.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Schwer verletzt wurde ein sieben Monate alter Säugling bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Asbacher Höhe bei Obrigheim. Die 31 Jahre alte Fahrerin eines VW-Kleinbusses fuhr von der Kreisstraße aus Asbach kommend auf die Bundesstraße 292 in Richtung Aglasterhausen. Noch im Bereich der Einmündung fuhr ein Lastzug auf den VW-Bus auf. Durch den heftigen Aufprall wurde eine auf der Rückbank des Volkwagens sitzende Frau sowie das dort in einer Babyschale liegende Kleinkind schwer verletzt. Die 31-Jährige, ihr Beifahrer sowie der 55-jährige Lastwagenfahrer wurden leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Der VW-Bus sowie die MAN-Zugmaschine waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro. Spezialisten des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim haben die Unfallermittlungen aufgenommen. Zudem werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinwiese gehen an das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim, Telefon 09341 60040.

