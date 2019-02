Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.02.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Cleebronn: Gitterboxen gestohlen

Über 50 Gitterboxen mit einem Gesamtwert von fast 5.000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Sonntag in Cleebronn. Die Diebe wurden kurz nach Mitternacht auf dem Areal einer Firma in der Steuppergstraße beobachtet, wie sie die Gitterboxen in einen weißen Sprinter einluden. Der Transporter hat ein HN-Kennzeichen und auffällig viele Werbeaufkleber. Hinweise auf dieses Fahrzeug oder sonstige Angaben zu den Tätern gehen an den Polizeiposten Brackenheim, Telefon 07135 6096.

Neckarsulm: Zwei Leichtverletzte, hoher Sachschaden

Sehr zufrieden sein kann eine Radfahrerin nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in Neckarsulm, denn sie kam mit leichten Verletzungen davon. Vor dem Unfall fuhr eine 32-Jährige mit ihrem BMW auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Osten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr sie an der Einmündung der Felix-Wankel-Straße trotz der auf Rot geschalteten Ampel weiter, ohne anzuhalten. Im Kreuzungsbereich prallte ihr Wagen gegen den Audi eines dort fahrenden 36-Jährigen. Der BMW geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern, prallte mit dem Heck gegen einen Ampelmast und kollidierte dann mit dem Fahrrad einer 28-Jährigen. Die junge Frau, die ihr Pedelec zum Unfallzeitpunkt geschoben hatte, erlitt leichte Verletzungen, musste aber nach der ärztlichen Versorgung am Unfallort nicht ins Krankenhaus gefahren werden. Die BMW-Lenkerin wurde vom Rettungsdienst zu ambulanten Versorgung in eine Klinik gefahren, der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

Neuenstadt: Fußgängerin im Glück

Zum Glück erlitt eine Fußgängerin am Dienstagmittag in Neuenstadt nur leichte Verletzungen, als sie von einem Auto angefahren wurde. Dem Rempler voraus ging ein Zusammenstoß zweier PKW. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Gymnasiumstraße und übersah an der Carl-Roth-Straße offenbar den PKW eines 18-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurde der Golf des 19-Jährigen zur Seite geschleudert, wo er gegen die Fußgängerin stieß. Die Zwölfjährige und der 18 Jahre alte Autofahrer wurden leicht verletzt. Den Sachschaden an den PKW schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

Gundelsheim/Neckarsulm: Zweimal in einer Nacht

Gleich zweimal in einer Nacht ging ein mutmaßlicher Dieb ins Netz der Polizei. Gegen 1 Uhr wurde von einem Zeugen gemeldet, dass ein Mann im Stadtgebiet Gundelsheim an geparkten Autos hantiere. Offensichtlich teste er, ob die Fahrzeuge verschlossen sind. Als er einen solchen Wagen fand, setzte er sich hinein und steckte Münzgeld, das er in der Mittelkonsole fand, ein. Dann ging er weiter zur Schillerstraße, wo er von einer Zivilstreife der alarmierten Polizei gestellt wurde. Er gab zu, mehrere unverschlossene Autos gefunden zu haben, Beute habe er aber nur in einem gemacht. Nach dem Abschluss der Maßnahmen auf dem Polizeirevier Neckarsulm wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Kurz darauf sah ein Polizeibeamter, der sich auf dem Nachhauseweg befand, den Iraker bei einem Neckarsulmer Autohaus in der Heilbronner Straße. Da er sich bei den dort stehenden PKW aufhielt, wurde er erneut kontrolliert. Er hatte einen 100 Euro-Schein bei sich, den er auf dem Polizeirevier sicher nicht hatte. Auf Frage meinte er, er habe den Schein in der Heilbronner Austraße, nahe der dortigen Asylbewerberunterkunft, gefunden. Da dies zeitlich überhaupt nicht möglich war, wurden erneute Ermittlungen eingeleitet. Diese ergaben den dringenden Verdacht, dass er sich schon wieder an Autos zu schaffen machte und das Geld in dem unverschlossenen PKW eines Österreichers fand.

Neckarsulm: Audi gestohlen

Erst seit zwei Wochen besaß ein Neckarsulmer seinen neuen, weißen Audi A 6 und schon ist dieser weg. Unbekannte stahlen das Fahrzeug in der Nacht zum Dienstag in der Berliner Straße in Neckarsulm. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Diebe den Wagen auf einen Transporter aufgeladen haben. Da die Kennzeichen des Audis inzwischen in Bayern gefunden wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass dieser bereits in Osteuropa ist. Falls Zeugen in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Berliner Straße verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachteten, werden diese gebeten, sich mit der Kripo Heilbronn, Telefon 07131 104-4444, in Verbindung zu setzen.

