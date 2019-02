Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.02.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Waldenburg: Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen

Am Sonntag führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Heilbronn zwischen 8.50 Uhr und 12.30 Uhr auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein eine Geschwindigkeits- und Abstandskontrolle durch. Insgesamt 126 Autofahrerinnen und Autofahrer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. 27 Temposünder waren über 40 km/h schneller als erlaubt und müssen somit als Konsequenz ein Fahrverbot befürchten. Mit einer Geschwindigkeit von 209 km/h raste der Schnellste in die Kontrollstation. Auch er muss damit rechnen seinen Führerschein für eine Weile abzugeben. Den Sicherheitsabstand hielten insgesamt 13 Fahrzeuglenkende nicht ein. Zwei fuhren sogar so knapp hinter ihrem Vordermann, dass sie mit einen Fahrverbot rechnen müssen.

