Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.02.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag, vermutlich beim Ausparken, einen ordnungsgemäß parkendenden silbernen Pkw der Marke Ford Focus. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne den Verkehrsunfall zu melden. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Osterburken in der Güterhallenstraße. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Schefflenz: Fasnachtsgast treibt sein Unwesen

Ein etwa 35-jähriger Mann stolzierte am Samstag in einem Bärenanzug mit einem Halteverbotsverkehrszeichen unter dem Arm die Brauereistraße entlang. Sicherlich etwas, was man nicht täglich auf den Straßen in Unterschefflenz zu sehen bekommt. Doch der menschliche Bär wollte sich nicht nur einen Spaß erlauben. Offensichtlich hatte er das Höhe der Volksbank aufgestellte Schild gestohlen. Er wurde beobachtet, wie er es dreist in den Kofferraum eines Fahrzeugs legte. Der beobachtende Zeuge sprach den Unbekannten an, dieser ignorierte jedoch die Aufforderung, das Schild wieder aus dem Kofferraum zu nehmen. Der Zeuge konnte lediglich das Kennzeichen des PKW notieren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hardheim: Fahrraddiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein an einem Gebüsch abgestelltes Fahrrad in Hardheim an der Wacholderheide. Am Montag stellte die Fahrradeigentümerin ihr dunkelgrünes Zweirad der Marke Epple mit braunem Sattelüberzug gegen 15 Uhr ab und entfernte sich von der Örtlichkeit. Gegen 16.30 Uhr kehrte sie zur Wacholderheide zurück und bemerkte, dass ihr Fahrrad gestohlen wurde. Beim Abstellen des Rads nahm die 56-jährige in unmittelbarer Nähe jugendliche Stimmen wahr, konnte jedoch niemanden sehen. Hinweise auf den Täter hat die Polizei keine, weshalb sich Zeugen, die am Dienstag im Bereich der Wacholderheide verdächtige Personen beobachteten, unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim melden möchten.

Mosbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Dienstag beim seitlichen Einparken den ordnungsgemäß parkenden Lkw der deutschen Post auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Pfalzgraf-Otto-Straße 54. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10.10 Uhr. Hinweise auf den Unfallverursacher hat die Polizei keine, weshalb sich Zeugen, die am Dienstag im Bereich des Parkplatzes den Unfall beobachteten, unter der Telefonnummer 06261 8090 melden möchten.

