Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unbekannter entwendet Wertgegenstände aus Wohnung

Noch unklar ist, wie es zu einem Diebstahl, am Montag zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr, in der Dorfstraße in Eberstadt kam. Eine unbekannte Person hatte sich Zugang zu einer Wohnung verschafft und dort mit einem aufgefundenen Schlüssel einen Wertschrank geöffnet. Die Person nahm Wertgegenstände in bislang nicht bekannter Höhe an sich und entfernte sich dann aus der Wohnung. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens muss noch ermittelt werden. Durch den Einbruch entstand kein Sachschaden. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040.

Buchen: Ein Leichtverletzter und Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ohne auf den Vorrang eines entgegenkommenden SUV zu achten, fuhr ein 41-Jähriger Peugeot-Fahrer am Mittwochmorgen, gegen 11.30 Uhr, von der B 27 nach links in die Abfahrt Buchen-Mitte. Dort prallte der Peugeot Kleintransporter gegen den Kia des vorschriftsmäßig in Richtung Mosbach fahrende 60-Jährigen. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell