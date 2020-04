Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Straßenverkehrsgefährdung in Bockhorn - möglicher Gefährdeter und ausweichender Fahrzeugführer, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag, 23.04.2020, kam es auf der Urwaldstraße gegen 17:10 Uhr zu einer Straßenverkehrs-gefährdung. Ein 40-Jähriger aus Bockhorn befuhr mit seinem PKW VW die Urwaldstraße aus Richtung Zetel kommend. Am Ende einer verlaufenden Doppelkurve überholte er einen vorausfahrenden PKW. Als ihm ein Fahrzeug aus Richtung Bockhorn entgegenkam, scherte er nach rechts und zwang den Fahrzeugführer, den er überholt hatte, zu einer Vollbremsung. Auch der Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW soll nach Zeugenangaben stark abgebremst und nach rechts ausgewichen sein. Dieser Fahrzeugführer bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

