Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Uslar (ots)

37170 Uslar, Kurt-Schumacher-Straße

Zeitraum: Freitag, 20.12.2019; 20:00 Uhr bis Samstag, 21.12.2019; 10:00 Uhr

USLAR (TH) In der Nacht von Freitag, 20.12.2019, auf Samstag, 21.12.2019, ist es in der Kurt-Schumacher-Straße in Uslar zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mittels eines spitzen Gegenstandes die hintere rechte Seitenwand des am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Geschädigten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,-- Euro. Die Polizei Uslar bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 05571/926000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell