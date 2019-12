Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Uslar (ots)

37194 Bodenfelde, Bleekstraße

Zeitraum: Donnerstag, 19.12.2019; 00:00 Uhr bis Freitag, 20.12.2019; 16:00 Uhr

USLAR (TH) Zu einem Diebstahl aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Bodenfelde ist es in der Zeit von Donnerstag, 00:00 Uhr, bis Freitag, 16:00 Uhr, gekommen. Bislang unbekannte Täter beschädigten ein Vorhängeschloss einer Kellertür, drangen in den Keller ein und entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand ein Schaden i. H. v. ca. 400,-- Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar unter der Tel.: 05571/92600-0 in Verbindung zu setzen.

