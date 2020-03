Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht- dunkelgraues Taxi der Marke Toyota gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagabend auf der Wittekindstraße, kurz vor der Eisenbahnbrücke ereignete. Der Fahrer oder die Fahrerin eines dunkelgrauen Taxis der Marke Toyota wechselte gegen 18 Uhr vom rechten Geradeausfahrstreifen auf den Rechtsabbiegerfahrstreifen zur Buerschen Straße und schnitt dabei einen Linienbus, der gerade von der Haltestelle "Berliner Platz" angefahren war. Um einen Zusammenstoß mit dem Taxi zu vermeiden, musste der Busfahrer stark abbremsen. Mehrere der etwa 20 Fahrgäste stürzten daraufhin, zwei Frauen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Das Taxi setzte die Fahrt in die Buersche Straße fort und hielt nach dem Vorfall nicht an. Wer Hinweise auf den dunkelgrauen Toyota mit gelbem Taxi-Schild auf dem Dach geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

