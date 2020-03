Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gullydeckel ausgehoben- Auto wurde beschädigt

Osnabrück (ots)

In der Freitagnacht ist ein Autofahrer in der Rudolf-Englert-Straße über einen Gullydeckel gefahren, den ein Unbekannter vermutlich gegen 23.15 Uhr kurz zuvor ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt hatte. Der BMW-Fahrer hatte den Deckel in der Dunkelheit nicht rechtzeitig erkannt und beschädigte sich beim Überfahren den Unterboden seines Autos. Die Polizei ermittelt nun wegen der Straftat "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" und bittet unter der 0541/327-2215 um Hinweise auf den Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell