Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-BAB 1: Unfall nach Sekundenschlaf

Bramsche (ots)

Auf der A1 bei Bramsche kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall, der zu einem Motorbrand eines beteiligten Autos führte. Der 29-jährige Fahrer eines Smart war gegen 04.10 Uhr in Richtung Bremen unterwegs, fiel in einen Sekundenschlaf und fuhr in der Folge ungebremst auf einen Sattelzug aus Finnland auf. Der Kleinwagen wurde daraufhin noch etwa 100 Meter mitgeschleift, und der Motorraum geriet in Brand. Ersthelfer konnten die Flammen löschen, der Fahrer aus dem Raum Remscheid blieb unverletzt. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Fahrtrichtung Norden der A1 kurzzeitig voll gesperrt werden, später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Westfalen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück sichergestellt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 29-jährige Fahrer des Sattelzuges auf einer fremden Fahrerkarte fuhr. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte der Finne demnach bereits 13 Stunden am Stück hinter dem Lenkrad des Lkw gesessen. Die Fahrerkarten wurden daraufhin eingezogen, ebenso wurde das digitale Kontrollgerät des Sattelzuges sichergestellt, und der Finne musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro leisten.

