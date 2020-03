Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Carport und Pkw gerieten in Brand

Wallenhorst (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gerieten auf einem Privatgrundstück der Straße Am Fiesteler Bach ein Carport und ein davor abgestellter Hyundai i30 aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand. Mehrere Anrufer hatten gegen 4 Uhr unabhängig voneinander per Notruf die Wallenhorster Feuerwehr alarmiert, die zwar schnell vor Ort war, letztendlich aber nicht mehr das Carport und den Pkw retten konnten. Es gelang den Einsatzkräften jedoch, dass das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhaus zu verhindern. So wurden durch die Hitzeeinwirkung lediglich Fensterscheiben von zwei Einfamilienhäuser beschädigt. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf und schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0171-5560343

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell