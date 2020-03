Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unbekannter stiehlt Fahrräder und Radio

Georgsmarienhütte (ots)

Eine vermutlich männliche Person begab sich in der Nacht zu Freitag auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Straße Blumental. Kurz vor Mitternacht entwendete der Täter aus einem Carport zwei Fahrräder und ein Baustellenradio der Marke "Makita". Mit seiner Beute entfernte sich der Unbekannte, der ein Kapuzenoberteil trug und die Kapuze aufgesetzt hatte, anschließend in Richtung Oesede. Die Ermittler der Polizei in Georgsmarienhütte bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

