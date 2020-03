Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbruch in Zimmerei

Bad Iburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in eine Zimmerei am Visbecker Ring eingebrochen. Mittels Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in eine Lagerhalle und packten zahlreiche Elektrowerkzeuge und Arbeitsmaterialien in einen vorgefundenen Anhänger. Diesen schoben die Einbrecher dann aus der Halle, kuppelten ihn vermutlich an ihren Pkw oder Transporter und fuhren damit weg. Etwa gegen 9 Uhr wurde der ausgeräumte Anhänger dann abseits der B51 im Bereich der Einmündung zur Burg Scheventorf aufgefunden. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf die Täter und deren Fahrzeug. Telefon: 05401-879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell