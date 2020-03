Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht mit violettem Kastenwagen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es an der Ecke Osningstraße/Teutoburger Straße zu einer Unfallflucht durch Fahrerin eines violetten Kastenwagens. Die Unbekannte bog gegen 07.35 Uhr in die Teutoburger Straße ab und beschädigte dabei einen am Straßenrand geparkten schwarzen VW Golf 7. Danach setzte die Verursacherin ihre Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Weitere Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

