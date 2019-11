Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 13.11.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Unbekannte stehlen Trommel

Ort: Birresborn, Büdesheimer Straße

Zeit: 08.11.2019, 17.25 Uhr bis 17.45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten eine Wirbeltrommel der Marke Sonor zusammen mit einem Schultertragegurt. Der Eigentümer hatte diese kurze Zeit vor dem Anwesen abgestellt und war ins Haus gegangen. Als er das Instrument wieder an sich nehmen wollte, musste er den Verlust feststellen. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.

Ereignis: Umweltverschmutzung, Müll abgelagert

Ort: Darscheid,

Zeit: 05.11.2019, bis 11.11.2019

Unbekannte Personen entsorgten am Rande des Waldweges, der von Darscheid nach Mehren führt, kurz hinter der Autobahnbrücke, mehrere Eimer mit Bitumenanhaftungen und anderen Bausubstanzresten. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zu der Herkunft der Gegenstände machen können, 06592-96260. .

Ereignis: Unfallverursacher flieht

Ort: Ellscheid, B 421

Zeit: 11.11.2019, 22.00 Uhr

Ein 35 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Cochem befuhr die B 421, von der BAB 1/48 kommend, in Richtung Gillenfeld. Kurz vor der Einmündung K 19, Ellscheid, kam ihm ein unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Dieser hatte das Fernlicht angeschaltet und fuhr laut Angabe auf der Fahrbahn des 35-Jährigen. Um einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden zog er sein Auto nach rechts, geriet in den Grünstreifen und kollidierte frontal mit einem Verkehrsschild. Hierbei verletzte sich der PKW-Fahrer leicht. An Schild und Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei Daun sucht auch hier Zeugen, 06592-96260

Hinweis in eigener Sache!!!

Daun- Am Donnerstag, den 14.11.2019 ist die Polizeiinspektion Daun über die Amtsleitung (06592-96260) nicht zu erreichen. Der Notruf ist hiervon nicht betroffen.

In sonstigen dringenden Fällen kann die Polizei Daun über die Polizeiwache in Gerolstein unter der Rufnummer 06591-95260 erreicht werden.

