Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Im Tatzeitraum von Sonntag, den 05.01.2020; 17.00 Uhr bis Montag, den 06.01.2020; 11.00 Uhr hat bislang unbekannter Täter das Schloss der Fahrertür, von einem in der Hünfelder Landstraße abgestellten Pkw VW Golf überwunden und gelangte so ins Fahrzeuginnere. Aus der Mittelkonsole wurde das Autoradio mit CD-Player sowie der Airbag ausgebaut und entwendet. Durch den Diebstahl und der Beschädigung entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.100 Euro.

Um sachdienliche Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320 wird gebeten.

(Berichterstatter: Jungk, PHK - PSt. Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

