POL-OH: Unfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Montag (06.01.), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Hersfeld die Bundesstraße 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Er überholte einige Verkehrsteilnehmer, teilweise im Überholverbot auf Höhe des "Kronenparkplatzes". Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra wollte von diesem Parkplatz auf die Bundesstraße 27 in Richtung Friedlos einfahren. Der 54-jährige geriet nach dessen Überholvorgang seitlich neben den 39-jährigen Fahrer, als dieser auf die Bundesstraße einfahren wollte. Der 54-jährige setzte sich von den 39-jährigen und bremste ab. Dadurch fuhr der 39-Jährige dem vor ihm fahrenden Pkw hinten auf. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

