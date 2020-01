Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Handtasche entrissen - Sporttasche aus Therme entwendet - Bäume gefällt

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

PETERSBERG. Am späten Montagabend (06.01.), zwischen 21:20 Uhr und 23 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über die Eingangstür in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Bergstraße ein. Dabei entwendeten die Täter zwei originalverpackte Bausätze von Logo-Technik, einen E-Scooter und zwei Autofelgen der Marke Motec Nitroin samt Reifen im Gesamtwert von circa 2.100 Euro sowie Bargeld. Der verursachte Schaden beträgt rund 500 Euro.

Handtasche entrissen

FULDA. Am Montagvormittag (06.01.), gegen 11:20 Uhr, entrissen Unbekannte einer Dame ihre Handtasche der Marke "Louis Vuitton". Die Frau hatte die Tasche unter ihrem Arm eingeklemmt und war zu Fuß in der Kurfürstenstraße in Richtung Leipziger Straße unterwegs. In Höhe des Minigolfplatzes kamen zwei Personen jüngeren Alters von hinten angerannt, wobei einer der beiden im vorbeirennen die Handtasche entriss. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Schlosspark. Eine genaue Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Sporttasche aus Therme entwendet

KÜNZELL. Aus dem Saunabereich einer Therme im Harbacher Weg entwendeten Unbekannte am Montag (06.01.), zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, eine schwarze Sporttasche der Marke "PUMA". In ihr befanden sich neben Bekleidungsstücken auch ein Mobiltelefon der Marke "Huawei", ein silberner Ring und Bargeld.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt! - Nutzen Sie vorhandene Schließvorrichtungen! - Lassen Sie ihre Wertgegenstände weitestgehend ganz zu Hause!

Bäume gefällt

EICHENZELL. Entlang der Kreisstraße 69 zwischen Mittelkalbach und Büchenberg fällten Unbekannte im Zeitraum von Freitag (03.01.) bis Montagmorgen (06.01.) auf einer Länge von rund 100 Metern insgesamt 18 Bäume und beließen sie vor Ort. Über die Hintergründe der Tat ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

