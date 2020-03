Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Einbrecher waren aus Werkzeug aus

Gehrde (ots)

Zwei Anwesen am Majorsweg und Bokhorstweg bekamen in der Nacht zu Freitag ungebetenen Besuch. Die vermutlich gleichen Täter brachen auf den Grundstücken jeweils die Türen zu kleinen Werkstätten auf und nahmen Kettensägen und Werkzeuge mit. Die Polizei in Bersenbrück ist an Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen interessiert, die möglicherweise mit den beiden Taten im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05439-9690.

