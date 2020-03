Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Fußgänger erlitt lebensgefährliche Verletzungen

Glandorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Iburger Straße (B51) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Der 56-jährige Fahrer eines Seat war gegen 02.20 Uhr in Richtung Bad Iburg unterwegs und erfasste kurz hinter der Einmündung zum Schierloher Weg aus noch ungeklärter Ursache den vermutlich am Straßenrand gehenden, dunkel gekleideten 35 Jahre alten Mann. Ein Rettungswagen brachte den Dissener in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auf Anordnung der Osnabrücker Staatsanwaltschaft zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde der Seat für weitere Ermittlungen sichergestellt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Glandorf eingesetzt.

