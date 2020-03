Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Verkehrsunfall endete tödlich

Rieste (ots)

Am Samstagmittag ist ein Autofahrer auf dem Bieste-Hastruper-Damm tödlich verunglückt. Der 51-Jährige war gegen 12.40 Uhr aus Neuenkirchen kommend in Richtung Bersenbrück unterwegs, kam dann mit seinem Nissan Micra aus unbekannter Ursacher nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den Bersenbrücker aus dem Fahrzeugwrack und führten noch Reanimationsmaßnahmen durch, letztendlich verstarb der Mann aber noch an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0171-5560343

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell