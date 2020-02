Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfall

Ein schwer verletzter Motorrollerfahrer

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 17-jähriger Motorrollerfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Gescher erlitten. Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr gegen 07.45 Uhr die Alte Coesfelder Straße in Richtung Gescher und wollte nach links auf den Holtwicker Damm abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Zweirad des jungendlichen Stadtlohners, der auf dem Holtwicker Damm aus Gescher kommend in Richtung Coesfeld unterwegs war. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro.

