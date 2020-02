Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Pedelec und Mountainbike aus Garage gestohlen

Isselburg (ots)

Ein schwarzes Damenpedelec (Rose, ca. 2.400 Euro) und ein braun-weißes Mountainbike (Rose, Jabba Wood, ca. 1.450 Euro) wurden am Dienstagmorgen zwischen 05.30 Uhr und 06.30 Uhr aus einer unverschlossenen Garage an der Urgrabenstraße gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

