Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Duo fällt erneut auf

Bocholt (ots)

Am Dienstag berichteten wir über eine Verfolgungsfahrt in Rhede und Bocholt - in dem verfolgten Pkw saßen zwei Bocholter im Alter von 16 und 13 Jahren.

Beide sind nun erneut in Erscheinung getreten. Sie wurden mit einem Motorroller angetroffen (stehend, nicht fahrenderweise), der auf der Straße Essing Heedschlag gestohlen und kurz geschlossen war. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte der 13-Jährige den Roller im öffentlichen Straßenverkehr geführt. Beide wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

