Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Firmengebäude

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag schlugen noch unbekannte Einbrecher eine Scheibe eines Bürogebäudes an der Straße Harderhook ein und betraten das Gebäude. Die Einbrecher hielten sich offenbart nur kurz in dem Gebäude auf und entwendeten nach dem bisherigen Stand nichts. Die vermutlich selben Täter hatten bereits gegen 01.00 Uhr versucht, in einer Zweigstelle der geschädigten Firma an der Straße Wüppings Weide einzubrechen. Hier handelte es sich um drei Täter. In beiden Fällen verlief die Polizeifahndung erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

