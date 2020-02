Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Selbst gebauter Anhänger hatte keine Bremsen

Borken (ots)

Die Konstruktion "Marke Eigenbau" entpuppte sich als rollendes Risiko: Aus dem Verkehr gezogen hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken in diesen Tagen einen landwirtschaftlichen Fahrzeuganhänger. Die Beamten hatten das Fahrzeug auf der B70 in Borken kontrolliert. Der Zustand des mit Stroh beladenen Anhängers warf Fragen auf, denn weder lag eine Betriebserlaubnis vor, noch eine Bremsvorrichtung oder Zugseile zu den Achsen. Zudem fehlte das 25 km/h-Schild, das bei zulassungsfreien Fahrzeugen dieser Art vorgeschrieben ist. Ein weiterer Befund rundete das negative Gesamtbild ab: Die Reifen an der Hinterachse erwiesen sich als porös, marode und überaltert. Auf eine Weiterfahrt musste der 67-jährige Borkener verzichten; das Stroh wurde an Ort und Stelle abgeladen. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

