Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Mehrfach gegen parkenden Wagen gefahren

Reken (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in Groß Reken einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursacht. Das Geschehen hatte sich gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank-Filiale an der Hauptstraße abgespielt. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Fahrer eines roten Kleinwagens beim Rangieren mehrfach gegen einen parkenden schwarzen VW Passat gestoßen war. Ein älterer Mann mit grauen Haaren soll am Steuer des roten Wagens gesessen haben. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen Fiat Panda gehandelt haben. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen.

