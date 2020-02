Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Werkzeug aus Garage gestohlen

Raesfeld (ots)

Verschiedene Werkzeuge der Firmen Bosch, Makita und Stihl stellen die Beute eines Einbruchs in Raesfeld dar. Die Täter drangen im Zeitraum zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 17.00 Uhr, auf unbekannte Weise in eine Garage ein, die zu einem Wohnhaus am Langenkamp gehört. Im Einzelnen entwendeten die Einbrecher eine Bohrmaschine der Marke Bosch, zwei Winkelschleifer (Bosch), drei Akkus, ein Radio und eine Akkuhandkreissäge (beide Makita), einen Steckschlüsselsatz und eine Motorsäge (Stihl). Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell