Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall Zeugen gesucht

Borken (ots)

Die Polizei sucht Zeugen des schweren Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Borken-Gemen ereignet hat. Wie berichtet, war ein 61-jähriger Pedelecfahrer gegen 16.05 Uhr auf der Coesfelder Straße vom Auto einer 43-jährigen Gescheranerin erfasst worden. Der Borkener hatte den Radweg an der Straße befahren und von diesem nach links in die Straße Krüchting abbiegen wollen. Ein Rettungshubschrauber hatte den lebensgefährlich Verletzten in ein Klinikum geflogen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariates gehen davon aus, dass weitere Autofahrer zum Unfallzeitpunkt auf der Coesfelder Straße unterwegs waren. Sie bitte daher weitere Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. (02861) 9000 bei der Polizei in Borken zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell