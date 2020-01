Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer schwer verletzt

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall in Vreden erlitten. Der alkoholisierte 16-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen gegen 03.15 Uhr die Bundesstraße 70 an der Einmündung Ringstraße überquert, obwohl die Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Vreden befuhr in diesem Moment die Bundesstraße in Richtung in Südlohn. Sein Wagen erfasste den aus Richtung Ringstraße kommenden Radfahrer. Ein Rettungswagen brachte den jungen Vredener in ein Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell