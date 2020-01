Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Berauscht gefahren

Vreden (ots)

Die erforderliche Fahrerlaubnis fehlte ihm, zudem saß er alkoholisiert am Steuer: Konsequenzen kommen nun auf einen 52-Jährigen zu, den die Polizei am Freitagvormittag auf der Winterswyker Straße in Vreden kontrolliert hatte. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 0,8 Promille hin. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige; seinen Wagen musste der Fahrer stehenlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell