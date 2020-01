Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Bei Sturz verletzt

Raesfeld (ots)

Ein Radfahrer ist am Freitag in Raesfeld mit einem Fußgänger kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 07.40 Uhr auf der Straße "An der Windmühle". Ein 52-Jähriger hatte dort gerade seinen Wagen verlassen und wollte die Fahrbahn überqueren. Der Dinslakener übersah dabei den 51 Jahre alten Radfahrer aus Raesfeld, der die Straße "An der Windmühle" befuhr. Dieser kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

