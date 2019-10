Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191027 - 1113 Frankfurt-Bornheim: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Frankfurt (ots)

(dr) Am frühen Sonntagmorgen (27.10.2019) kam es in der Wiesenstraße zur Sachbeschädigung von zwei Pkw. Verursacher sollen zwei 27-jährige Streithähne sein, welche die Fahrzeuge mutmaßlich während einer körperlichen Auseinandersetzung beschädigt haben.

Gegen 04:00 Uhr meldeten Anwohner, dass sich zwei männliche Personen in der Wiesenstraße schlagen sollen und dabei geparkte Fahrzeuge beschädigt worden seien. Die eingesetzten Streifen stellten vor Ort zwei Pkw mit starken Beschädigungen fest, bei denen mehrere Karosserieteile augenscheinlich eingetreten wurden. Im Rahmen der Fahndung konnten durch die Beamten zwei 27 Jahre alte Männer in der Heidestraße angetroffen werden, auf welche die abgegebene Personenbeschreibung der Zeugen zutraf. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell