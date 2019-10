Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191027 - 1111 Frankfurt-Nordend: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 25.10.2019, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge im Stadtteil Nordend einen Fahrraddiebstahl. Ein 30 Jahre alter Mann konnte nach kurzer Flucht mit dem Rad festgenommen werden.

Der Beschuldigte hatte sich gegen 22:50 Uhr in einen Hinterhof der Hallgartenstraße begeben. Dort knackte er das Schloss eines Mountainbikes und verließ mit diesem umgehend das Grundstück. Ein Zeuge, welcher das Geschehen beobachtet hatte, alarmierte sofort die Polizei und nahm die Verfolgung des Fahrraddiebs auf. Auf seiner Flucht mit dem Rad in Richtung Stadtmitte konnte der 30-Jährige in der Eckenheimer Landstraße von einer Streife gestellt und festgenommen werden. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

