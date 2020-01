Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Jugendliche randalieren

Gronau (ots)

Erst warfen sie Mülltonnen um, danach zerstörten junge Männer in Gronau die Scheibe an einer Bushaltestelle: Im Gewahrsam endete die Nacht zum Sonntag für einen 18 Jahre alten Gronauer und einen 17-jährigen Münsteraner. Zeuginnen hatten beobachtet, wie eine dreiköpfige Gruppe alkoholisierter Jugendlicher sich gegen 02.15 Uhr zunächst auf der Enscheder Straße an Abfallbehältern zu schaffen machen. Die beiden Beschuldigten trennten sich danach von dem dritten Beteiligten. Anschließend kam es zu der Sachbeschädigung an der Bushaltestelle. Der entstandene Schaden liegt circa bei 1.000 Euro. Alarmierte Polizeibeamte konnten zwei erheblich angetrunkene Jugendliche noch in der Nähe des Tatortes festnehmen. Sie kamen ins Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

