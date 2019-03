Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auffahrunfall vor roter Ampel - Autofahrer klagt über Schmerzen - Verursacher fährt heim

Freiburg (ots)

Einen Auffahrunfall hat es am Donnerstag zur Mittagszeit auf der B 314 bei Wutöschingen gegeben, bei dem der Verursacher nach einem kurzen Gespräch mit seinem Unfallgegner einfach heimfuhr. Gegen 12:20 Uhr hatte ein 30-jähriger mit seinem Opel vor der roten Ampel an der Wutachbrücke angehalten. Ein nachfolgender 83-jähriger Ford-Fahrer fuhr leicht auf. Nach der Karambolage stieg dieser aus, begutachtete die Schäden, war der Meinung, dass eh nichts passiert sei und verließ die Unfallstelle, obwohl der Opel-Fahrer über Schmerzen klagte und um die Benachrichtigung des Rettungsdienstes gebeten hatte. Dieser kam nach Eintreffen der Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher konnte von der Polizei zu Hause angetroffen werden. Sein Kennzeichen war bekannt. An den beiden Autos entstanden nur geringe Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro.

