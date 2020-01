Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Schlösser aufgebrochen und Wohnwagen gestohlen

Ahaus (ots)

Einen Wohnwagen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Ahaus gestohlen. Die Täter knackten das Schloss, mit dem der Wagen gesichert war. Danach verließen sie den Tatort, einen Parkplatz am Adenauerring. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weiß lackierten Wohnwagen vom Typ Hobby 720 UKFe mit AH-Kennzeichen. Um auf den umzäunten Parkplatz zu gelangen, hatten die Unbekannten zuvor ein Vorhängeschloss aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 09.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

