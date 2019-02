POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2019

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Frankenbach: Zwei Festnahmen nach Diebstahl

Zwei von drei Tatverdächtigen konnte die Polizei am Samstagmorgen festnehmen. Ein Zeuge meldete, dass sich in Heilbronn-Frankenbach drei Männer verdächtig zwischen den geparkten Autos in der Backhausstraße bewegen würden und offenbar nachschauten, ob eine Tür oder ein Kofferraum auf sind. Einen unverschlossenen PKW fanden sie. Aus diesem stahlen sie eine Radioblende und einen Rucksack mit Schuhen und Kleidung. Als die alarmierte Polizei eintraf, versuchte das Trio zu flüchten. Einem Unbekannten gelang dies. Die beiden anderen konnten festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 18 Jahre alten Polizeibekannten und einen 19-Jährigen. Die Beute hatten sie noch bei sich. Die Ermittlungen nach dem geflüchteten Mittäter dauern an.

