Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Branten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.10.2019/ Uhrzeit: 19:43 Uhr/ Dauer: ca. 2,5 Stunden/ Einsatzstelle: L528, Brantener Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), 2 x Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend auf der L528, Brantener Straße. Ein VW Caddy fuhr auf einen SEAT Kleinwagen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Gegenfahrbahn in den Graben geschleudert und schwer beschädigt. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vorbildlich um die Unfallbeteiligten. Die Insassin des Kleinwagens wurde schwer verletzt und musste nach rettungsdienstlicher und notärztlicher Versorgung im PKW von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Hierzu wurde das Dach des Seat abgetrennt und die Frau über ein spezielles Tragegestell gerettet. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des VW wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der Brandschutz wurde ebenfalls sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel aus den Fahrzeugen aufgefangen. Die Polizei sperrte die L528 in beide Richtungen für die gesamte Dauer des Einsatzes komplett ab. Nach der Unfallaufnahme, zu der die Feuerwehr zwecks Ausleuchtung mit einem Großfahrzeug an der Einsatzstelle verblieb, konnte der Einsatz nach etwa zweieinhalb Stunden beendet werden. Die vorab in der Feuer- und Rettungswache eintreffenden Einsatzkräfte wurden um 21:45 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der L528 im Bereich Sonnenschein alarmiert. Auch hier kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW. Die Unfallbeteiligten wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Nach Übergabe der Patienten an den Rettungsdienst und der Einsatzstelle an die Polizei konnte dieser Einsatz nach etwa 30 Minuten beendet werden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" gerne zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell