Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gemeldeter Kleinbrand in der Poststraße

Breckerfeld (ots)

Datum: 29.09.2019/ Uhrzeit: 21:29 Uhr/ Dauer: ca. 20 Minuten/ Einsatzstelle: Poststraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Am Sonntagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld nach dem Verkehrsunfall am Nachmittag erneut alarmiert. Diesmal zu einem Kleinbrand in die Poststraße. Hier hatte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses Brandgeruch und eine leichte Rauchentwicklung aus einem Batterieladegerät wahrgenommen. Sie trennte das Gerät vom Stromnetz und verbrachte es auf den Balkon der Wohnung. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld konnten keine Feststellung machen. Der Besitzerin wurde geraten, das offensichtlich defekte Gerät nicht weiter zu verwenden. Der Einsatz endete nach etwa 20 Minuten.

