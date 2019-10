Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspur klein in Zurstraße

Breckerfeld (ots)

Datum: 02.10.2019/ Uhrzeit: 14:01 Uhr/ Dauer: ca. 140 Minuten/ Einsatzstelle: L 528 FR Hagen, von OT Weißenpferd bis Selbecke/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): Am Mittwochnachmittag wurde die Löschgruppe Zurstraße der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld zu einer Ölspur auf der Landstraße 528 vom Ortsteil Weißenpferd in Fahrtrichtung Hagen alarmiert. Die Spur zog sich bis auf Hagener Stadtgebiet in die Selbecke hinunter. Die ehrenamtlichen Kräfte übernahmen die Absicherung, stellten Ölwarnschilder auf und alarmierten eine Fachfirma zur Reinigung der Straße. Der Einsatz endete mit Ankunft am Gerätehaus nachdem die Straße wieder gereinigt war. Die gesamte Einsatzdauer betrug rund 140 Minuten.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressesprecherin

Claudia Schilling

Telefon: 0170 8542075

E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell