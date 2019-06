Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl

Germersheim (ots)

Während eine 31-Jährige am Montagmorgen zwischen 7.50 und 8.05 Uhr ihr Kind in die Schule brachte, entwendete ein bislang unbekannter Täter ihre Handtasche aus dem Auto, das in der Zeppelinstraße 15 geparkt war. Da die Fensterscheibe der Beifahrertür nicht geschlossen war, konnte der Täter die Handtasche ungehindert vom Beifahrersitz nehmen. In der Tasche befanden sich diverse persönliche Gegenstände und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Gegenstände unbeaufsichtigt und von außen sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.

