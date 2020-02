Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (83/2020) "ACAB" und "Auch Du" - Unbekannte beschmieren Heinz-Erhardt-Stele am Weender Tor

Göttingen (ots)

Göttingen, Heinz-Erhardt-Platz Februar 2020

GÖTTINGEN (jk) - Drei Monate stand sie unbeschadet am Weender Tor. Jetzt haben Unbekannte die erst im November wieder errichtete Heinz-Erhardt-Stele mit dem Schriftzug "ACAB", dem Akronym für den Ausspruch "All cops are bastards", beschmiert. Der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest. Bemerkt und der Polizei mitgeteilt wurde die Sachbeschädigung am Dienstagmorgen (25.02.20).

Unklar ist zurzeit, ob sich der Schriftzug, der nach erstem Augenschein mit einem türkisfarbenen Permanent-Marker aufgebracht wurde, entfernen lässt oder nicht. Das 4. Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

